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DJI Blog
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Геодезия
Нефтегазовая отрасль
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Промышленные
Сельскохозяйственные
Страхование
Дроны DJI помогают индейцам Амазонии отслеживать состояние тропических лесов
Применение беспилотных систем в борьбе с коррозией
Использование M300 RTK при выполнении работ в шахтах
Несколько полезных советов для 3D-моделирования с помощью дронов
Гоночные
Промышленные
Сельскохозяйственные
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COVID-19
Геодезия
Летающие платформы и программное обеспечение DJI для геодезических исследований
Новичкам
Как заработать с помощью квадрокоптера?
Новичкам
Устройство дрона: обзор для новичков
Вадим Асташин
-
13.06.2019
Новичкам
Как устроены подвесы со стабилизацией на квадрокоптерах DJI?
Сравнение моделей
Сравнение DJI Mavic Mini, Mavic Air и Spark
Примеры применения
Дроны DJI помогают индейцам Амазонии отслеживать состояние тропических лесов
Вадим Асташин
-
22.09.2020
Примеры применения
Применение беспилотных систем в борьбе с коррозией
Примеры применения
Использование M300 RTK при выполнении работ в шахтах
Беспилотники
DJI Mavic Air 2 Fly More Combo: Чем хорош новый комплект?
Геодезия
Несколько полезных советов для 3D-моделирования с помощью дронов
В Тренде Сейчас
Летающие платформы и программное обеспечение DJI для геодезических исследований
Как заработать с помощью квадрокоптера?
Устройство дрона: обзор для новичков
Как устроены подвесы со стабилизацией на квадрокоптерах DJI?
Сравнение DJI Mavic Mini, Mavic Air и Spark
Обзор нового компактного квадрокоптера DJI Mavic Mini
Как управлять квадрокоптером с помощью разных режимов пилотирования
DJI Mavic Air 2: первый обзор и первые впечатления от новинки
Преимущества и возможности применения тепловизионных камер
Новости
DJI будет сотрудничать с пожарными Лос-Анджелеса
Вадим Асташин
-
29.06.2019
Первые съемки с дрона последствий урагана “Дориан”
Вадим Асташин
-
09.09.2019
0
DJI будет сотрудничать с пожарными Лос-Анджелеса
Вадим Асташин
-
29.06.2019
0
Новый продукт DJI для правительственных беспилотников
Вадим Асташин
-
26.06.2019
0
Конференция DJI AIRWORKS 2019
Вадим Асташин
-
25.06.2019
0
Обзоры
Приложение DJI Terra для картографии и геодезических исследований
Вадим Асташин
-
25.06.2020
Обновленная DJI Terra стала еще быстрее, точнее и удобнее
Вадим Асташин
-
01.09.2020
0
Обзор DJI OM 4
Вадим Асташин
-
27.08.2020
2
Обзор DJI Robomaster S1
Вадим Асташин
-
12.08.2020
0
Как создавали Mavic Air 2
Вадим Асташин
-
04.08.2020
0
Сравнение моделей
Лучшие стабилизаторы DJI для камер и смартфонов
Вадим Асташин
-
07.09.2020
Сравниваем стабилизаторы DJI OM 4 и DJI Osmo Mobile 3
Вадим Асташин
-
31.08.2020
0
Сравниваем программы для картографии и геодезических исследований совместимые с дронами DJI: Pix4D, Drone Deploy...
Вадим Асташин
-
28.07.2020
0
Сравниваем DJI Matrice 300 RTK и серию Matrice 200 V2
Вадим Асташин
-
24.07.2020
0
Сравнение тепловизионных камер DJI и ViewPro
Вадим Асташин
-
18.06.2020
0
Новичкам
Как заработать с помощью квадрокоптера?
Вадим Асташин
-
25.06.2019
Как выбрать лучший дрон DJI для пейзажных видео
Вадим Асташин
-
06.12.2019
0
Как управлять квадрокоптером зимой
Вадим Асташин
-
13.11.2019
0
Как управлять квадрокоптером в режиме Beginner Mode
Вадим Асташин
-
25.10.2019
0
Как управлять квадрокоптером с помощью разных режимов пилотирования
Вадим Асташин
-
22.10.2019
0
По назначению
Сравнение метода фотограмметрии и сканирования LiDAR в беспилотных технологиях
Вадим Асташин
-
18.08.2020
Применение беспилотных систем в борьбе с коррозией
Вадим Асташин
-
18.09.2020
0
Использование M300 RTK при выполнении работ в шахтах
Вадим Асташин
-
17.09.2020
0
Несколько полезных советов для 3D-моделирования с помощью дронов
Вадим Асташин
-
14.09.2020
2
Применение DJI Matrice 300 RTK на предприятиях нефтехимической отрасли
Вадим Асташин
-
20.08.2020
0
Видео
Видео обзор DJI OSMO
Даниил Кондрушин
-
28.05.2019
Обзор Matrice 600 Pro
Даниил Кондрушин
-
04.09.2019
0
Обзор DJI Smart Controller
Даниил Кондрушин
-
02.09.2019
0
Обзор DJI Osmo Action
Даниил Кондрушин
-
19.08.2019
0
Обзор DJI Osmo Pocket
Даниил Кондрушин
-
15.08.2019
0
ВЫБОР РЕДАКТОРА
Дроны DJI помогают индейцам Амазонии отслеживать состояние тропических лесов
22.09.2020
Применение беспилотных систем в борьбе с коррозией
18.09.2020
Использование M300 RTK при выполнении работ в шахтах
17.09.2020
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06.09.2019
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25.06.2019
Устройство дрона: обзор для новичков
13.06.2019
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